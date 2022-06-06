Экспорт белорусской сельхозпродукции за январь - апрель 2022 года составил более $2,2 млрд

Наш аграрный сектор демонстрирует хорошую динамику - за четыре месяца с начала года на внешних поставках белорусской сельхозпродукции заработали более 2 миллиардов долларов. Это плюс 11 процентов к такому же периоду прошлого года. В том числе, несмотря на санкции, рост показывает и экспорт в страны Западной Европы. Здесь плюс 54 процента. К слову, расширить контакты сможем благодаря международной специализированной выставке "Белагро". Как и в прошлом году, агропромышленная неделя пройдет на площадках индустриального парка "Великий камень". Она стартует уже завтра. На выставке будут представлены лучшие сельхозразработки, участие примут около 400 компаний из России, Китая, Польши и Германии.