Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции в 2019 году достиг почти $15 млрд

Экспорт белорусской наукоемкой высокотехнологичной продукции в 2019 году достиг почти 15 млрд долларов. Годовой прирост составил 2,5 %. Только в ИКТ-секторе за год наша страна нарастила около полумиллиарда долларов. Растет спрос и на белорусскую интеллектуальную собственность. По итогам года экспорт услуг в этой области превысил 100 млн долларов (рост на 40 % за год). Кроме того, в 2019 году было подписано на 13 % больше договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности, чем в 2018.



