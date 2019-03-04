ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Экспорт Парка высоких технологий за 2018 год вырос до полутора миллиардов долларов

Это плоды еще одного важного документа - о развитии цифровой экономики. ІТ-сфера бьет рекорды. Экспорт нашего Парка высоких технологий за прошлый год вырос до полутора миллиардов долларов. Это почти на 40 % выше 2017. По прогнозам мировых аудиторов, таких результатов ждали не ранее, чем через два года. Основные заказчики продуктов - Европа и США. На внутреннем рынке наши программисты также разработали и внедрили на 60 процентов больше ІТ-решений.


Изображение

После подписания Президентом декрета "О развитии цифровой экономики" в ПВТ вступило 267 компаний - это больше, чем за 12 предыдущих лет. В целом парк прирос на 13 000 работников. А это высокопроизводительные и высокодоходные места. К слову, средний программист платит втрое больше подоходного налога, чем средний белорус. При этом взнос в Фонд социальный защиты одинаковый.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все