3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Экспорт Парка высоких технологий за 2018 год вырос до полутора миллиардов долларов
Это плоды еще одного важного документа - о развитии цифровой экономики. ІТ-сфера бьет рекорды. Экспорт нашего Парка высоких технологий за прошлый год вырос до полутора миллиардов долларов. Это почти на 40 % выше 2017. По прогнозам мировых аудиторов, таких результатов ждали не ранее, чем через два года. Основные заказчики продуктов - Европа и США. На внутреннем рынке наши программисты также разработали и внедрили на 60 процентов больше ІТ-решений.
После подписания Президентом декрета "О развитии цифровой экономики" в ПВТ вступило 267 компаний - это больше, чем за 12 предыдущих лет. В целом парк прирос на 13 000 работников. А это высокопроизводительные и высокодоходные места. К слову, средний программист платит втрое больше подоходного налога, чем средний белорус. При этом взнос в Фонд социальный защиты одинаковый.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера