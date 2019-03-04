Экспорт Парка высоких технологий за 2018 год вырос до полутора миллиардов долларов

Это плоды еще одного важного документа - о развитии цифровой экономики. ІТ-сфера бьет рекорды. Экспорт нашего Парка высоких технологий за прошлый год вырос до полутора миллиардов долларов. Это почти на 40 % выше 2017. По прогнозам мировых аудиторов, таких результатов ждали не ранее, чем через два года. Основные заказчики продуктов - Европа и США. На внутреннем рынке наши программисты также разработали и внедрили на 60 процентов больше ІТ-решений.