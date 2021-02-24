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Экспорт пиломатериалов через БУТБ вырос на 27 %

Экспорт пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе превысил 30 миллионов долларов. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными рынками сбыта были Германия, Латвия и Литва. Наибольшим спросом у иностранных участников торгов пользовались деревянные заготовки для экспорта. К слову, уже в начале марта на бирже состоится вторая в этом году специальная торговая сессия для китайского рынка. В настоящее время идет прием заявок от участников торгов, при этом со стороны покупателей наблюдается повышенная активность.

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