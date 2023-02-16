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Экспорт продовольствия по итогам 2023 года должен прибавить не менее 5 % - Минсельхозпрод

Экспорт продовольствия по итогам года должен прибавить не менее 5 %. Такую задачу ставит для себя Минсельхозпрод. В приоритете - рынок России, но мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными.

Так, поставки в Евросоюз в прошлом году выросли, несмотря на санкции. Нарастили также экспорт в Китай. Активно прорабатываем африканское направление.

Самые популярные экспортные позиции - мясная и молочная продукция. Важно расширять ассортимент и предлагать партнерам новые линейки.

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