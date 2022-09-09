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Экспорт продукции АКП вырос почти на 24 % по сравнению с прошлым годом
В рамках Международного форума экономического сотрудничества заместитель начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Лариса Шабуня рассказала, что за 7 месяцев экспорт продукции АПК достиг $4,4 млрд и вырос на 23,6 % к уровню прошлого года,пишет "СБ. Беларусь сегодня".
Всего продукция белорусского АПК поставляется примерно в 100 стран, при этом около 70 % общего объема идет в Россию. Растут поставки и в Китай, а также, несмотря на нынешнюю ситуацию, в страны Евросоюза. Наибольший вес приходится на молочную, а также мясную продукцию, ассортимент измеряется тысячами наименований. При этом доля экспорта достигает трети общего объема произведенной продукции. Постоянно увеличивающееся в стране производство молока и мяса позволяет наращивать экспорт сельхозпродукции, отметила Лариса Шабуня.
Фото: pixabay.com
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