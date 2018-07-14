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Экспорт продукции увеличивает Белорусский автозавод

С начала года из Жодино продано более 600 машин в 27 стран мира. Основной вектор продажи - Россия - это 60 процентов поставок. Портфель заказов для промышленников Украины на 40 миллионов долларов. Причем, в нашей южной стране-соседке популярны модели грузоподъемностью 130 и 220 тон. А среди новых экспортных направлений БелАЗа - Филиппины и Бангладеш.

В целом по итогам этого года жодинский БелАЗ планирует увеличить экспорт продукции не менее чем на 12 процентов.   

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