Экспорт стройуслуг в Беларуси вырос на 13 % по итогам 9 месяцев

Строительная отрасль в Беларуси показывает хорошую динамику. По итогам 9 месяцев экспорт стройуслуг вырос на 13 %. Наши строители активно работают в России: там возводят жилье, социальные и промышленные объекты в разных областях. К примеру, сейчас завершается строительство стадиона в Воронеже, подписан контракт на возведение еще одного. Также развиваем сотрудничество и с другими странами. С Экваториальной Гвинеей рассматривается возможность построить три промышленных завода.