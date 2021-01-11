Экспортная карта Минского тракторного завода

Минскому тракторному заводу в этом году 75! Мощные тракторы BELARUS знают не только у нас, сельхозтехнику поставляют в Россию, Казахстан, Украину, Африку. Всего на экспортной карте более 100 стран. При этом завод закрывает потребности и внутреннего рынка. Только за 11 месяцев прошлого года белорусские аграрии получили свыше полутора тысяч тракторов. Большая часть из них отправилась в столицу и центральный регион. Кстати, в ближайшие три года на заводе планируют полностью обновить модельный ряд.