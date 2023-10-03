Экспортная стратегия, работа на калийном рынке, логистика и эффективность продаж - темы совещания у Президента Беларуси

Насколько успешно Беларусь продает свои товары на внутреннем и внешнем рынках? Александр Лукашенко убежден: действуем мы уверенно, но не идеально.

Эффективность продаж в целом и работы на калийном рынке в частности сегодня обсудили во Дворце Независимости. Логистика, поставки, платежи - в фокусе внимания Президента. Калий - одна из ключевых экспортных статей для Беларуси. И даже санкции не смогли кардинально изменить ситуацию. Несмотря на внешние вызовы, Беларусь уверенно работает на международных рынках.



Однако логистику приходится перекраивать: не менее 8 млн тонн калийных удобрений планируется продать на экспорт в нынешнем году. Александр Лукашенко уверен: это не предел! Возможности для роста поставок есть, и нужно их использовать. Функционирует отгрузка через российские порты. При этом продолжается работа по созданию новых портовых мощностей. Беларусь и Россия рассчитывают активнее задействовать потенциал железных дорог.

"Несмотря на всякие внешние вызовы, мы работаем на международных рынках, достаточно уверенно работаем.Но расслабляться нельзя. Слишком много препонов, барьеров, которые нам приходится преодолевать", - отметил Лукашенко.

Одним из таких узких мест, создающих сложности при организации экспорта, Президент назвал поставки железнодорожным транспортом.

"Естественно, мы ушли из прибалтийских портов. Работаем в районе Питера, смотрим на более северные порты Мурманска (а это - миллионы, миллионы тонн грузов, которые мы должны поставлять). Работаем и на юге Российской Федерации через их порты. Никто нам не препятствует в портах. Но еще раз подчеркиваю: узкое место - железнодорожные поставки, особенно - направление Санкт-Петербург", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В этой связи Александр Лукашенко упомянул о недавнем разговоре с Президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась возможность реализации новых двух крупных проектов, один из которых касается железнодорожной ветки из Беларуси в Санкт-Петербург.

Как пояснил глава государства, есть вариант реализации проекта в крупном масштабе, прокладывая вторую ветку на несколько сотен километров. Но есть и еще один вариант. "А можно вернуться к тому, что было в советский период - восстановить разъезды. Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции", - пояснил белорусский лидер.

По его словам, Владимир Путин эту идею поддержал. "Говорит: "Я не вникал в этот вопрос достаточно сильно, давай его обсудим при встрече". Мы эту встречу намечаем (в середине октября в Бишкеке, где запланировано проведение саммита СНГ - Прим. ред.), обсудим вопросы железнодорожных поставок", - рассказал Александр Лукашенко, добавив, что в повестке встречи будет также тематика использования портовых мощностей.





Остается открытым вопрос строительства собственных портовых мощностей в России. Александр Лукашенко отметил: эта тема звучала на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Поддержка со стороны России есть! При необходимости Беларусь может рассчитывать на реализацию такого проекта. А в итоге - расширить каналы и объемы поставок. Но важно совершенствовать экспортную стратегию в целом. Тактика продаж белорусской продукции должна быть более агрессивной, отметил Президент.

"Что касается калийного рынка, также хотел бы услышать, какая ситуация складывается, особенно по дебиторской задолженности. Прежде всего по поставкам минеральных удобрений и калийных удобрений, в частности", - сказал Александр Лукашенко.



В Беларуси, помимо калийных удобрений, также производятся азотные и фосфорные. В связи с этим глава государства напомнил, что ранее звучали предложения создать единую компанию, которая будет заниматься их реализацией. Но тема не получала своего развития.



"Так в правительстве и утонула идея. Все нам что-то мешает. Может, не только вам, но кому-то там еще. Надо двигаться, двигаться, не стоять на месте, и прежде всего по организации продаж, - подчеркнул Президент. - Мы научились производить все, притом в огромных количествах, не соответствующих величине и экономике нашей республики. Умеем мы продавать, но кое-кому не хочется или еще какие-то вопросы мешают. Сегодня будет последний разговор по поводу продажи наших товаров".

"По дебиторке, я сказал, - это вопрос вопросов. Никаких ссылок на то, что где-то платежи не идут, еще что-то. У нас не одна тысяча в Национальном банке и сопутствующих структурах работает. Поэтому давайте вместе с правительством занимайтесь и начинайте работать, если можете. А на эту тему, опять же, больше разговоров быть не может", - заявил глава государства.

Экспортная стратегия Беларуси

В экспорте белорусских грузов сегодня задействованы 19 портов России. Основная ставка сделана на портовые мощности Санкт-Петербурга и Мурманска. Объемы железнодорожных перевозок предложено нарастить восстановлением разъездных станций в России - вопрос будет решаться на правительственном уровне. Причем это не потребует дополнительных инвестиций с белорусской стороны. Все это создает возможности для расширения географии экспорта.

А. Рыбаков: Нужно не столько удерживать свои позиции на внешних рынках, сколько развивать их

Калий и нефтепродукты традиционно являются стратегическим экспортным товаром Беларуси. Сегодня главой государства была дана промежуточная оценка состояния дел в экспорте двух стратегических продуктов. Да, имеется определенная положительная динамика.Но глава государства абсолютно четко, ясно дал понять, что нельзя останавливаться, существующие экспортные риски никуда не исчезли. Именно поэтому требуется не удерживать позиции, которых мы достигли, а в первую очередь развивать их и диверсифицировать рынки, не сосредотачиваясь на чем-то одном. Что касается продаж белорусских товаров, то тема постоянно в поле зрения главы государства. Все решения приняты, необходимые поручения даны, в том числе по продовольствию. Осталось лишь организовать эту работу в правительстве, отметил Президент. Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим"