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Экспортные перспективы: Беларусь и ЮАР создадут рабочую группу по сельскому хозяйству

Беларусь и ЮАР создадут рабочую группу по сельскому хозяйству. Наша страна заинтересована в экспорте в эту страну сливочного масла, сыров, сухого молока, говядины и мяса птицы. Наше сельскохозяйственное ведомство уже прорабатывает вопросы расширения номенклатуры поставок белорусской продукции совместно с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства ЮАР.

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