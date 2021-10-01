Экспортные перспективы: Беларусь и ЮАР создадут рабочую группу по сельскому хозяйству

Беларусь и ЮАР создадут рабочую группу по сельскому хозяйству. Наша страна заинтересована в экспорте в эту страну сливочного масла, сыров, сухого молока, говядины и мяса птицы. Наше сельскохозяйственное ведомство уже прорабатывает вопросы расширения номенклатуры поставок белорусской продукции совместно с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства ЮАР.