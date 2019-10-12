Экспортный и инвестиционный потенциал Минской области был представлен на региональном экономическом форуме

Экспортный и инвестиционный потенциал самой большой области страны - Минской - накануне был представлен на региональном экономическом форуме. На базе завода "Джили" в Борисовском районе прошла встреча делегаций из шести стран - это представители регионов-побратимов Центрального региона из России, западной Европы и Азии.