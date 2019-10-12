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Экспортный и инвестиционный потенциал Минской области был представлен на региональном экономическом форуме

Экспортный и инвестиционный потенциал самой большой области страны - Минской - накануне был представлен на региональном экономическом форуме. На базе завода "Джили" в Борисовском районе прошла встреча делегаций из шести стран - это представители регионов-побратимов Центрального региона из России, западной Европы и Азии.

В целом экспортная карта Минской области уже насчитывает более 150 стран мира

В прошлом году предприятия центрального региона на экспорте заработали 7 миллиардов долларов. Основные торговые партнеры области - Россия, Китай, Бразилия, Украина, Германия и Литва. В топе экспортных позиций Минской области - карьерные самосвалы из Жодино, молочная и мясная продукция, поставки легковых авто, железнодорожных вагонов и калийных удобрений.

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