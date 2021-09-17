Экспозиция Made in Belarus на международной выставке Armenia Expo 2021

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на международной выставке Armenia Expo 2021. Она открылась накануне в Ереване. В списке участников 11 предприятий из Беларуси. Они демонстрируют лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских потребителей. Самым масштабным стал стенд концерна "Белгоспищепром".



В экспозиции Made in Belarus представлены и производители сельскохозяйственной техники.