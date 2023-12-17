Экваториальная Гвинея готова инвестировать, а Беларусь - применить свои технологии на другом конце света

"Завтра начинаем копать землю в Гвинее и решать проблемы", - пообещал Александр Лукашенко своему коллеге. И не для красного словца, так и произошло. В буквальном смысле. Белорусские специалисты приступили к изучению почвы в этой африканской стране и в Минск вернулись не с сувенирами, а конкретными научными образцами.

Такой подход не только в сельском хозяйстве. Белорусы настроены на конкретику. Многие проекты готовы делать под ключ, будь то строительство агрогородка, создание молочного завода или сборочного производства техники. Непаханое поле сотрудничества - репортаж Илоны Волынец.

Сходу даже сложно подсчитать, с какой многоэтажкой можно сравнить это дерево. Ему 250 лет. Это сейба - национальный символ Экваториальной Гвинеи. Этот символ повсюду, национальная авиакомпания тоже называется "Сейба".

Бананы-кокосы, в общем, тропический рай. Но ананасами и какао-бобами сыт не будешь. Местные жители и сами до конца не знают, какие богатства у них под ногами. И речь не только про нефть, газ, алмазы или золото…

Директор Института защиты растений НАН Беларуси Александр Запрудский делится впечатлениями от экзотической командировки. В Экваториальной Гвинее наши специалисты провели неделю: побывали как на островной, так и материковой части.





Ощущения климатические, когда здесь зима минус 5, а там плюс 36 днем. А с другой стороны как агроном я думаю, хорошо, что есть межсезонье. Александр Запрудский, директор Института защиты растений НАН Беларуси

Ненавистная нашими дачниками "американка" в Африке тоже есть, как и ряд других сорняков. За всеми культурами нужно ухаживать, защищать от вредителей, подкармливать. И не важно, это гвинейский ананас или белорусская картошка. И мы готовы делиться своим опытом. Экватогвинейских коллег уже в начале следующего года ждут в образовательных центрах на повышение квалификации.





Интересуемся: а какие отечественные сорта гипотетически могут прижиться в Африке? "Кукуруза, бахчевые, томаты, огурцы. Они хотят построить теплицы на капельном поливе, на постоянной орошении, чтобы рядом водоем, и туда перенести группу культур. Больше всего я увидел заинтересованность в овощных культурах, защищенных грунтом", - рассказывает Александр Запрудский.

Земля вместо магнитика. И это лучший сувенир для ученых. В жодинском центре по земледелию приступили к анализу составу экватогвинейских почв. Из разных регионов страны собрали 12 образцов. Завотделом биохимии и биотехноогий напоминает нам уроки географии: в Беларуси преобладает дерново-подзолистый тип, на экваторе - ферраллитный.





На острове Биоко, где расположена столица Малабо, почва и вовсе образована пеплом потухшего вулкана. Только внимательно изучив состав, можно подобрать оптимальные сельхозкультуры для возделывания и необходимые удобрения.

В перспективе белорусский центр примет участие в создании агрохимические лаборатории на территории Экваториальной Гвинеи, чтобы они могли проводить у себя анализы.





Елена Долгова, завотделом биохимии и биотехнологий НПЦ НАН Беларуси по земледелию: В перспективе наш центр примет активное участие в создании агрохимической лаборатории на территории Экваториальной Гвинеи, чтобы они могли в полном объеме могли проводить у себя анализы почвы. Александр Запрудский, директор Института защиты растений НАН Беларуси

На месте тропического леса вполне может появиться агрогородок по белорусским технологиям. Подсобим и с техникой. Подобные машины - уже на службе у египтян, ливийцев, суданцев, мавританцев, мозамбикцев. А сарафанное радио, как известно, порой работает лучше интернета.

Маркетологи знают: африканцы долго присматриваются, обязательно оценивают товар вживую и любят торговаться. И дело не только в разных менталитетах. Уж слишком долго африканский народ водили за нос и выкачивали ресурсы. Отсюда и недоверчивость. Белорусы предлагают не разрушать, а строить взаимовыгодное партнерство.

Мы можем предложить полную гамму техники, плюс обучение местных рабочих. Создание сервиса и послепродажной подготовки и финансирование, то есть это проект под ключ. Алексей Жданок, замдиректора маркетинг-центра - начальник управления ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

А вот первый белорусский продукт питания, который может появиться в Экваториальной Гвинее, это сухое молоко.





Такие поставки уже осуществляются в Египет и Нигерию. Сейчас специалисты продумывают логистику и ассортимент. В перспективе - создание совместного производства.

Мы поставляем на рынок Африки сухую молочную продукцию и прорабатываем отгрузку молока стерилизованного и детских коктейлей. При осуществлении поставок сухого молока возможен выпуск продукции сыров, творогов, сметаны и других продуктов. Лилия Шамардинова, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Минского молочного завода № 1

Экваториальная Гвинея нуждается практически во всем, что есть в Беларуси. Они готовы инвестировать, мы готовы делиться знаниями. В какой-то степени это и наш в хорошем смысле эксперимент - применить свои технологии совсем на другом конце света.