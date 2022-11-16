Экзотика Витебщины - на севере Беларуси собрали первый урожай сои

В этом году в Витебской области попробовали выращивать сою. О результатах эксперимента рассказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин в программе "Экономическая среда" .

На севере Беларуси в этом году соей засеяли 900 га. "Собрали урожай. Урожай неплохой, но еще рано говорить, что эта культура для Витебщины, потому что не всегда вызревает, не всегда тот результат, который необходим", - отметил Александр Субботин.