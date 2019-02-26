Электричество БелАЭС будет максимально использоваться в жилых домах и социальных объектах

Министерство строительства архитектуры планирует максимально использовать электричество атомной станции в системах многоквартирных жилых домов и социальных объектов после ввода в работу Белорусской АЭС. Проектирование и строительство зданий по новым проектам уже ведется. Перенимается опыт скандинавских стран. Напомним, первый электрический дом сдали в конце 2018 года в Барановичах.