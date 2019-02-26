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Электричество БелАЭС будет максимально использоваться в жилых домах и социальных объектах
Министерство строительства архитектуры планирует максимально использовать электричество атомной станции в системах многоквартирных жилых домов и социальных объектов после ввода в работу Белорусской АЭС. Проектирование и строительство зданий по новым проектам уже ведется. Перенимается опыт скандинавских стран. Напомним, первый электрический дом сдали в конце 2018 года в Барановичах.
Объемы строительства такого жилья пока не определены. Сейчас жилой сектор потребляет более 35 % энергоресурсов.
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