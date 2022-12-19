Энергетический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется в I квартале 2023 года

Энергетический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется в I квартале следующего года. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Важнейший проект для отрасли - Белорусская атомная электростанция. Готовность второго блока - 97%. В рамках этапных программ на блоке продолжаются плановые технологические пусконаладочные работы. Энергетический пуск второго энергоблока и подключение к энергосистеме запланированы на первый квартал 2023 года", - БелТА цитируетКаранкевича.

К слову, первый энергоблок БелАЭС в настоящее время работает на номинальной мощности. С момента его включения в сеть (3 ноября 2020 года) выработано 10,4 млрд кВт/ч электроэнергии.