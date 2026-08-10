Энергия белорусских рек: как наши ГЭС экономят 32 млн кубометров газа в год

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Вода - одна из самых непокорных стихий на планете. Она способна разрушать дороги и затапливать целые деревни. Но и в этом случае человек нашел способ, как договориться с природой. Гидроэлектростанция украшает энергию воды, превращая ее разрушительную силу в мирный кВт⋅ч. Да, в нашей стране нет диких горных водопадов, наши реки спокойные, но обманчиво мощные. Поэтому ГЭС в Беларуси - это норма против правил. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

В Беларуси действуют 53 гидроэлектростанции, суммарная мощность которых 96 МВт. Для понимания, этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством город с численностью населения 50 тыс. человек. Например, Горки, Рогачев или Калинковичи. Наши ГЭС низконапорные, и здесь все определяет рельеф, который в республике равнинный. В то же время гидроэлектростанции играют важную роль в местной энергосистеме. Это и замещение импортного газа десятков миллионов кубометров, и диверсификация источников энергии, и экологически чистая генерация без вредных выбросов в атмосферу. Самые крупные комплексы - это Витебская и Полоцкая ГЭС.

Витебская гидроэлектростанция - самая мощная в стране. Расположена она на Западной Двине, одной из самых крупных рек на территории Беларуси, второй по водности после Днепра. Ее длина составляет 328 км, а средняя ширина русла колеблется от 50 до 300 м. Течение довольно быстрое, это позволяет ему быть источником энергии.

Местная ГЭС - типичная русловая низконапорная гидроэлектростанция, включающая в себя бетонную, водосборную и грунтовую насыпную плотины, распределительное устройство. Пройдемся по основным характеристикам. Годовая выработка электроэнергии - 138 млн кВт⋅ч, мощность - 40 МВт, площадь водохранилища - 822 га, емкость - чуть больше 4 млн куб. м. Введена в эксплуатацию в 2017 году.

"По проектным величинам ГЭС должна вырабатывать в год 138 млн кВт⋅ч. На практике, если брать статистику за последние 5 лет, эта цифра у нас колебалась от 127 до 157 млн кВт⋅ч в год. Но это все зависит от наполняемости реки. Потому что основной источник энергии, единственный - это вода в реке Западная Двина. И в зависимости от осадков, снежного покрова зимой зависит наша выработка", - рассказал замначальника Витебской ГЭС филиала "Витебские электрические сети" РУП "Витебскэнерго" Александр Варзобов.

Крупная гидроэлектростанция могла появиться здесь намного раньше. В 1956 году создали проект "Витебское море". Его главной целью была глобальная экономическая и экологическая перестройка региона. 15 научно-исследовательских институтов СССР планировали превратить верховья Западной Двины в мощный энергетический и транспортный узел. Здесь же планировалась и мощная Витебская ГЭС.

Искусственное море создавало бы гигантский напор воды, необходимый для работы турбин на полную мощность. Река должна была стать частью глубоководной транспортной системы страны, что позволило бы крупнотоннажным судам беспрепятственно ходить из областного центра в Балтийское море и обратно. Но идея так и осталась идеей. По тем временам для реализации требовались несоразмерные денежные вливания.

"Повторно вернулись к этому вопросу в конце 2000-х годов, когда встал вопрос о замещении дорогих энергоресурсов, предназначенных для выработки электроэнергии. Был проработан вопрос о строительстве каскада гидроэлектростанции на реке Западная Дина, состоящей из четырех станций. Началось все это дело с реализации Витебской ГЭС", - поделился Александр Варзобов.

Если говорить о современном этапе работы ГЭС, здесь установлены четыре горизонтальных капсульных гидроагрегата мощностью по 10 МВт. Выработанная в результате давления воды энергия поступает на повышающую трансформаторную подстанцию. Пройдя через витки обмотки, каждые полученные 10 кВт увеличиваются до 110. Вся электроэнергия, которую здесь вырабатывают, отправляется в общую закольцованную систему. Поэтому сказать точно, где она используется, невозможно. Но понятно, комплекс способен обеспечить весь Витебский район.

На Витебской ГЭС с учетом круглосуточной работы трудятся 29 человек, 10 из которых - оперативный персонал, а 19 - руководители, специалисты и рабочие. Работа полностью автоматизирована, показания всех датчиков выводятся на специальный щит. В машинном зале на глубине в 7 этажей установлены гидроагрегаты. Каждую секунду через направляющий аппарат генератора проходят около 70 кубов воды, а когда река полноводна, их количество достигает 123 кубов.

Судоходный шлюз не принадлежит энергетикам, хоть и находится на территории Витебской ГЭС. Но и обойти его вниманием нельзя, уж очень он впечатляет. Это однокамерный, однониточный шлюз. Длина полезной камеры составляет 94 м, это внутренняя часть, ограниченная специальными знаками или воротами, чьи размеры позволяют безопасно разместить и провести судно, ширина равна 13,5 м, перепад уровня воды - 13 м.

В Витебской области находится и вторая по мощности станция, речь о Полоцкой ГЭС. Она также расположена на Западной Двине. Это низконапорная плотинно-русловая станция, включающая земляную и бетонную водосборную плотины с шестью сегментными затворами. Расчетный напор почти 8 м.

Давайте сравним характеристики двух комплексов. Мощность Полоцкой ГЭС чуть больше 21,5 МВт. Витебской - 40. Среднегодовая выработка 112 млн кВт⋅ч против 138. По количству гидроагрегатов на Полоцкой их работает 5, на Витебской - 4.

Полоцкая ГЭС спроектирована с учетом экологии равнинных рек. Низкий напор воды минимизирует затопление прилегающих территорий, сохраняя природный ландшафт. Опять же, все автоматизировано. То есть, там не нужно крутить вентили вручную. Компьютер сам считает, сколько воды течет в реке, и автоматически меняет угол наклона лопастей, чтобы вырабатывать максимум тока. Если уровень падает, соответственно, система сама отключает лишние турбины. Напомним еще раз, выработка составляет 112 млн кВт⋅ч в год. Этой экологически чистой энергии хватает, чтобы полностью закрыть потребности в электричестве для всего Полоцкого района, включая жилые дома, школы, больницы, но без учета гигантов промышленности вроде "Нафтана".

"При вводе в работу Полоцкой гидроэлектростанции, значительный экономический эффект от ее ввода, - снижение себестоимости вырабатываемой электрической энергии. Соответственно, при снижении себестоимости идет уменьшение топлива органического составляющего. Ну и, конечно же, сохранение общей вырабатываемой электрической энергии за счет вот этих двух составляющих - уменьшение себестоимости и уменьшение органического топлива", - отметил заместитель главного инженера по работе с персоналом филиала "Полоцкие электрические сети" РУП "Витебскэнерго" Вадим Шилько.

Белорусские гидроэлектростанции - это не только уникальные энергетические комплексы, это еще и впечатляющая архитектура. То есть промышленный туризм в чистом виде. И здесь, в первую очередь, речь идет о малых сооружениях. Одна из самых красивых - ГЭС "Дружба народов" на реке Прорве в Браславском районе Витебской области. Это уникальный памятник советской промышленной архитектуры в стиле сталинского ампира.

Основная уникальность ГЭС "Дружба народов" заключается не в мегаваттах, а в ее геополитическом и культурном значении для СССР. Ее построили на стыке границ Беларуси, Литвы и Латвии. В ноябре 1951 года три соседних приграничных колхоза решили объединить силы ради общей электрификации. Сейчас, конечно, тяжело это представить. Станция должна была сделать деревню Дрисвяты образцовой в Советском Союзе. По этой причине долгий период строительства и последующее торжественные открытие подробнейшим образом освещались в советских средствах массовой информации, начиная с местных изданий и заканчивая всесоюзной газетой "Правда". Ударному строительству посвящалась большая и малая проза, кинофильмы и даже оперетта.

Любопытный факт: при строительстве котлована оригинальным способом использовались тонны привезенного артиллерийского пороха, который не сгорел полностью. Долгое время его остатки можно было встретить в окрестностях гидроэлектростанции. На торжественный запуск 19 июля 1953 года приехали более 20 тыс. человек и правительственные делегации из Минска, Риги и Вильнюса.

В 1970-х годах станцию признали нерентабельной и законсервировали. После распада СССР ГЭС окончательно забросили. Но это не мешает ей привлекать туристов из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Кто-то приезжает сюда поностальгировать по канувшей в лету советской эпохе, кто-то просто любопытствует, кто-то же любуется грандиозной советской архитектурой, над которой время невластно. На фасаде гидроэлектростанции до сих пор сохранилась советская атрибутика. ГЭС гарантирует каждому туристу потрясающую панораму бескрайних белорусских просторов, когда вдалеке просматриваются даже европейские пейзажи.

Станция прямо сейчас - ухоженный архитектурный памятник и регулятор уровня воды. Но это только на первый взгляд. Энергетики продолжают масштабный капитальный ремонт объекта. К 2030 году ГЭС должна заработать на полную мощность.

Ежегодно белорусские ГЭС вырабатывают более 300 млн кВт⋅ч чистой энергии. Это позволяет стране не сжигать и экономить порядка 32-33 млн кубометров природного газа в год. В отличие от ТЭЦ, где дорогое оборудование изнашивается за 25-30 лет, бетонные плотины ГЭС строятся со сроком службы 100-150 лет. Малые и крупные ГЭС повышают надежность электроснабжения на местах, а в случае аварии на центральных сетях локальные гидростанции способны поддержать работу районных больниц, школ и жилого сектора.

В нашем современном мире тема зеленой энергетики кажется просто красивым трендом. Но не стоит заблуждаться, ведь для Беларуси это энергетическая безопасность и самостоятельность. Хотя мы об этом даже не задумываемся. Потому что все работает настолько качественно и надежно, что уже воспринимается как должное.