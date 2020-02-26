Энергоемкость ВВП Беларуси приблизилась к показателю Финляндии

В Департаменте по энергоэффективности Госстандарта пояснили, что госпрограмма "Энергосбережние" в прошлом году предусматривала снижение энергоемкости ВВП на 1,3 %. Итоговый же показатель составил 2,5 %, что близко по значению с Финляндией и на 30 % ниже аналогичного показателя России. По данным департамента, в 2019 году было сэкономлено топливно-энергетических ресурсов почти на 964 с половиной тысячи тонн. Наибольшей экономии удалось добиться с помощью внедренных в производство современных энергоэффективных процессов, технологий, оборудования и материалов.



