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Ермолович: Беларусь продолжает оставаться привлекательной площадкой для иностранных инвесторов
Привлекательность Беларуси для иностранных инвесторов, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, не снизилась. Об этом в ток-шоу "Экономическая среда" заявил заместитель главы Администрации Президента Максим Ермолович.
Он отметил, что довольно динамично развивается процесс наращивания взаимодействия Беларуси со странами дальней дуги. По понятным причинам, не все проекты афишируются.
"Сегодня мы идем по пути создания новых сборочных производств в странах Средней Азии, идем с такими проектамив Юго-Восточную Азию, открываем наши производства в Африке, Южной Америке, - рассказал Максим Ермолович. - Понятно, что мы сознательно не привлекаем к этим проектам внимание, потому что как только начинаем пиарить свою деятельность, прилагать дипломатические усилия, чтобы эти проекты продвигать, это наносит вред проектам. Они привлекают излишнее внимание со стороны стран, применяющих к нам санкции, которые затем начинают применять санкции уже в отношении наших партнеров".
Но, несмотря на все это, привлекательность Беларуси для иностранных инвесторов, по словам замглавы Администрации Президента, не снизилась. Государство прилагает еще больше усилий для создания институциональной, законодательной, социальной среды, для развития инфраструктуры.
"Мир меняется, и направление инвестиций меняется вслед за этими изменениями, - отметил Максим Ермолович. - Сегодня частые гости нашей страны - представители регионов России. Встречи с руководителями регионов - это уже традиционная повестка главы государства. А сколько новых идей и проектов родилось во время визита Президента Беларуси в Китай! И сегодня идет активное взаимодействие, командировки наших губернаторов, руководителей крупнейших предприятий, министров. На сегодняшний день это стандартная повестка международного сотрудничества для любого руководителя".
Но это не означает, что Беларусь закрывает дверь для инвестиций со стороны западных партнеров. Эта дверь остается открытой, подчеркнул замглавы Администрации Президента.
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