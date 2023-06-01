Ермолович: Мы должны искать альтернативные источники инвестиций

В текущем году Беларусь должна выйти в новый инвестиционной цикл, а объем инвестиций должен вырасти более чем на 22 % к уровню 2022 года. Об этом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Ермолович.

"В этом году мы обязаны обеспечить в соответствии с требованиями главы государства рост объема капитальных вложений (рост инвестиций) более чем на 22 % к уровню прошлого года, чтобы преодолеть негативную тенденцию сваливания в отрицательные значения по объемам инвестиций", - сказал он.

Если перевести это в деньги, то за текущий год необходимо привлечь инвестиций на 46 млрд рублей.

"Сумма огромная, - констатировал замглавы Администрации. - Но эта сумма позволяет нам сделать первый шаг на пути восстановления объема инвестиций. Условия для наращивания этих объемов созданы".

Среди причин, по которым произошло падение инвестиций, Максим Ермолович назвал снижение в 2022 году зарубежного финансирования и кредитования более чем на 60 % по сравнению с 2021 годом.