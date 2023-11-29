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Ермолович: Рынок биотехнологической продукции - перспективное направление экспорта
Экспортные успехи страны определяются внешнеторговыми победами конкретных производителей. Показательным примером является белорусское продовольствие. Оно экспортируется более чем в 100 стран мира. Есть все основания полагать, что в текущем году поставки нашей продовольственной продукции на внешние рынки превысят 8 млрд долларов. Для этого нужны конкурентоспособный продукт, инициатива и активные действия.
"Для того чтобы эффективно экспортировать товары, нужно объемами экспорта прирастать без увеличения объемов импорта", - такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Ермолович.
Цель - экспортировать больше товаров с высокой добавленной стоимостью.
Направления, в которых экономика будет развиваться, четко определены. В первую очередь это микроэлектроника, машиностроение, станкостроение, то есть высокотехнологичные товары и обеспечивающие импортонезависимость и технологический суверенитет страны.
Еще одно перспективное направление - рынок биотехнологической продукции. В основном здесь доминируют развитые страны: ЕС и США. Туда же начинает прорываться Китай.
Высокое значение имеет и фармацевтическая продукция.
Но нельзя забывать о традиционных для нас продуктах. Это товары, которые производятся из местного сырья. Мы провели достаточно глубокую модернизацию в деревообрабатывающей отрасли. Но необходимо идти дальше. Необходимо увеличивать глубину переработки древесины. В этом направлении надо двигаться.
В Беларуси большие объемы спелого леса. Это дает возможность заготавливать много древесины.
Спрос на эту продукцию на мировом рынке неограниченный, добавил Максим Ермолович.
А это производство и целлюлозы, и бумаги, и мебели.
Подробнее о развитии экспорта, достигнутых результатах и нерешенных вопросах смотрите в ток-шоу"Экономическая среда".
Фото: Pixabay
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