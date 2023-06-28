Ермолович: задачу по обеспечению технологического суверенитета нужно решать совместно со странами-партнерами

Задачу по обеспечению технологического суверенитета нужно решать совместно со странами-партнерами, заявил заместитель главы Администрации Президента Максим Ермолович в ток-шоу "Экономическая среда".

Технологический суверенитет - это замкнутая система, когда технологическая цепочка полностью реализована внутри страны, начиная от сырья и заканчивая конечным продуктом. Однако обеспечивать такой вид технологического суверенитета, по словам Максима Ермоловича, чрезвычайно сложно. "Есть объективные факторы - отсутствие компонентной и ресурсной базы для производства того или иного товара. Поэтому технологический суверенитет - это и способность за счет кооперации с другими странами ввозить, осваивать, воспроизводить технологии, разработанные в государствах-партнерах".

Замглавы Администрации Президента напомнил о высказываниях главы государства Александра Лукашенко, о целях которые поставлены для ЕАЭС. Среди них - обмен технологиями и создание новых совместными усилиями. Также одно из направлений - кооперация в рамках ШОС, БРИКС, сотрудничество с Китаем.

"Особенно большое развитие сейчас получает сотрудничество с РФ в области технологий. Мы можем предложить уникальные технологии, которые есть в нашей стране, и получать технологии от наших партнеров в России и Китае", - подчеркнул Максим Ермолович.

Он также обратил внимание на то, что Беларусь практически все время своей независимости существовала в условиях технологического голода. "Технологии ограничивали не только начиная с 2022 года. Эти ограничения существовали постоянно. Более того, технологический голод характерен для всего мира. Те страны, которые обладают уникальными технологиями, для сохранения своей конкурентоспособности не делятся ими, передают только те технологии, которые уже отработали определенное время. Все прорывные новые технологии тщательно оберегаются и скрываются от конкурентов. Нам критически важно и необходимо на этом этапе выстраивать институциональную среду для разработки собственных технологий, которые будут отвечать современному мировому уровню. И Академия наук - тот орган, который должен взять на себя инициативу и основную нагрузку в разработке таких технологий, тем более и школы, и задатки для построения системы технологической независимости по критически важным направлениям есть", - акцентировал внимание заглавы Администрации Президента.

Сейчас критически важное время, подчеркнул он. Одной стране тяжело решить задачу вырваться вперед в области технологического развития. "Но в рамках изменяющегося глобального мира мы можем находить партнеров, совместно с которыми будем разрабатывать принципиально новые технологии, масштабировать их и выходить на уровень производства конкурентоспособных товаров", - подытожил Максим Ермолович.