ЕС готовит восьмой пакет санкций против России. Он может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на источники. Радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют отключить еще больше российских банков от системы SWIFT и ввести запрет на импорт алмазов. Они призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности в IT-сфере не только против России, но и против Беларуси. Правда, блок должен одобрить меры единогласно, что вряд ли удастся, - отмечает издание.