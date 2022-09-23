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ЕС готовит восьмой пакет санкций
ЕС готовит восьмой пакет санкций против России. Он может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на источники. Радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют отключить еще больше российских банков от системы SWIFT и ввести запрет на импорт алмазов. Они призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности в IT-сфере не только против России, но и против Беларуси. Правда, блок должен одобрить меры единогласно, что вряд ли удастся, - отмечает издание.
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