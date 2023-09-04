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ЕС пишет новые санкции для Беларуси
Евросоюз хочет еще больше надавить на Беларусь: не дает ему покоя наша экономика! Накануне стало известно, что евродепутаты через две недели в Страсбурге планируют продемонстрировать новый отчет в отношении нашей страны с целью расширения санкций. Такой информацией поделились депутаты Европарламента от Португалии во время видеоразговора с белорусским парламентарием.
Мы будем действовать и в рамках португальского парламента, и европейского против санкционного режима, поскольку политика санкций наносит ущерб и нашей экономике, нашему обществу в том числе. Как вы знаете, социальная ситуация в нашей стране очень сложная, и мы будем продолжать бороться против санкционного режима.
Португальская сторона еще раз подчеркнула, что не поддерживает все санкции в отношении Беларуси, считает их несправедливыми и политически ангажированными и будет придерживаться этой позиции и впредь.
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