ЕС пишет новые санкции для Беларуси

Мы будем действовать и в рамках португальского парламента, и европейского против санкционного режима, поскольку политика санкций наносит ущерб и нашей экономике, нашему обществу в том числе. Как вы знаете, социальная ситуация в нашей стране очень сложная, и мы будем продолжать бороться против санкционного режима.

Матеус Алвеш Хосе Анжело - член Политической комиссии Центрального комитета Португальской коммунистической партии