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ЕС пишет новые санкции для Беларуси

Евросоюз хочет еще больше надавить на Беларусь: не дает ему покоя наша экономика! Накануне стало известно, что евродепутаты через две недели в Страсбурге планируют продемонстрировать новый отчет в отношении нашей страны с целью расширения санкций. Такой информацией поделились депутаты Европарламента от Португалии во время видеоразговора с белорусским парламентарием.

Мы будем действовать и в рамках португальского парламента, и европейского против санкционного режима, поскольку политика санкций наносит ущерб и нашей экономике, нашему обществу в том числе. Как вы знаете, социальная ситуация в нашей стране очень сложная, и мы будем продолжать бороться против санкционного режима.
Матеус Алвеш Хосе Анжело - член Политической комиссии Центрального комитета Португальской коммунистической партии

Португальская сторона еще раз подчеркнула, что не поддерживает все санкции в отношении Беларуси, считает их несправедливыми и политически ангажированными и будет придерживаться этой позиции и впредь.

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