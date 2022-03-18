ЕС заявил о проблемах с продовольствием

Европейский союз заявил о проблемах с продовольствием. На фоне блокирования поставок товаров из Украины Европа готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности, роль должен сыграть и местный аграрный сектор. Это отметил еврокомиссар по сельскому хозяйству. О перспективах кризиса ранее заявил министр экономики и финансов Франции. Он обратил внимание на то, что крупными экспортерами пшеницы является не только Украина, но и Россия.