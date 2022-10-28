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Еще два торфозавода Беларуси аккредитованы для поставок в Китай
Еще два торфозавода Беларуси аккредитованы для поставок торфа в Китай. Об этом сказал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев на совещании по вопросам развития торфяной отрасли, которое прошло 28 октября в Коссово с участием министра энергетики Виктора Каранкевича. Об этомсообщилаБелТА.
"Аккредитацию на поставки в Китай получили заводы "Глинка" и "Витебскторф", - уточнил Валерий Ковалев. Он напомнил, что в сентябре первый железнодорожный состав с торфом отправлен в Китай заводом "Туршовка". "Этот состав уже дошел до Пекина, разгружен, продукция направлена потребителям. Всего наши китайские партнеры планируют закупить шесть эшелонов с белорусским торфом",- добавил он.
Аккредитация на поставки в Китай еще двух белорусских торфозаводов позволит расширить возможности по наращиванию экспорта торфа на внешние рынки.
Фото: БелТА
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