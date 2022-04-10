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Есть ли в Беларуси дефицит бумаги? Вероника Бута лично убедилась, что поводов для беспокойства нет
Любое санкционное решение, малейшее нарушение логистической цепочки мировой рынок мгновенно испытывает на себе - и страдает в итоге рядовой потребитель. Импортозамещение минимизирует такие потрясения. Этот курс наша страна взяла не сейчас, не год назад, и даже не пять. Практика показала: решение было правильным.
В результате, как бы того ни хотели наши "доброжелатели", Беларусь будет и с продуктами питания, и с техникой, и с бумагой. Да, именно офисная и санитарная бумага в последний месяц наделала много шума. Искусственного шума!
Вероника Бута отправилась в командировку по предприятиям, с чистого листа изучила наши производственные возможности по острым товарным позициям. Такое мало кто мог предположить. Вместо того чтобы скупать гречку или сахар, похоже, стоило стоять в другой очереди. В Беларуси много леса, а значит, сырья, из которого можно произвести бумагу. Тогда откуда такие цены и дефицит? И есть ли у нас антикризисный план? Мы в Шклове - на Заводе газетной бумаги.
Производство здесь круглосуточное и непрерывное. Машина не останавливается даже в праздники.
Павел Сазанович, начальник производства РУП "Завод газетной бумаги":
Несмотря на непростое время, предприятие работает стабильно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы работаем с превышением производственной мощности на 110 %. Мы обеспечены людьми, сырьем, материалами.
Ассортимент немалый: бумага газетная, бумага офсетная, та самая, нашумевшая, и основа для облицовочных материалов. Благодаря реализации инвестпроекта, открылись хорошие возможности.
Почему резко подорожала бумага?
Проблемы наметились в середине прошлого года - локдаун, высокие цены на энергоносители, забастовка крупного финского производителя. Масла в огонь подлили санкции в Россию. А бумага А4 в основном у нас импортная (и позже объясним почему). Так вот, в Россию ограничили поставки специального отбеливателя.
На фоне этих новостей начался ажиотаж, но сориентировались быстро.Вот такое антикризисное решение от российского производителя. Да еще с приставкой "эко" - нынче это тренд!
Юрий Лука, директор РУП "Завод газетной бумаги" - управляющей организации ОАО "Бумажная фабрика "Спартак":
Вернемся к вопросу, так почему в наших офисах в основном бумага российская? Импорт оказался дешевле. Не потому, что сами не умеем экономно работать. Наша линия заточена под другой продукт - инновационный. И стоит он в разы дороже. Экономика и ничего больше, если только не очередной форс-мажор.
Юрий Лука, директор РУП "Завод газетной бумаги" - управляющей организации ОАО "Бумажная фабрика "Спартак":
В профильном ведомстве подтверждают, что заводы способны насытить "голод" белорусов. Серьезный курс на импортозамещение взят нашей страной более 10 лет назад. Для нас это и подушка безопасности в случае таких вот форс-мажоров, и источник валюты. Хороший товар, как "горячие пирожки", только успевай.
Стратегию импортозамещения детально рассмотрели еще в 2011 году на семинаре для руководящих кадров. Столько сомнений было тогда! Но Президент настоял. Для полного цикла производства бумаги не хватает еще своей химии. Задумались над производством и расширением базы поставщиков.
75 тыс. рулончиков бумаги санитарной и 5,5 тыс. бумажных полотенец в смену. Эта линия о выходных давно забыла. Спрос только растет уже не первый год. Это тоже Шклов - только уже бумажная фабрика "Спартак". Недавно здесь модернизировали переработку макулатуры. (Бумагу для личной гигиены здесь производят в том числе из мусора). Объемы растут так, что макулатуру приходится даже докупать за рубежом. Впереди еще два бизнес-проекта.
В какие страны Беларусь экспортирует санитарную бумагу?
Польша, Прибалтика, Чехия, Германия, Россия - в эти государства один за другим отправляются контейнеры с нашей санитарной бумагой. На предприятии уверяют, этого товара уж точно хватит всем желающим. Особое внимание - рапсовому маслу. В мире за тонну этого продукта уже просят свыше 1 200 долларов (+500 долларов всего за 3 месяца). И это не предел. Еще в прошлом году Президент запретил вывозить семена рапса. Продавать сырье за бесценок - это преступление - из года в год напоминает Александр Лукашенко. Еще в 2008-м эти вопросы были на повестке.
Ученые уже доказали - это настоящий источник целого комплекса витаминов: B, цинка, магния, меди, кальция и прочих элементов. Полтора года назад запустили масштабный рекламный проект. Теперь белорусы знают этот продукт хорошо. Конечно, здесь сработала не только реклама, но и кошелек. Рапсовое значительно дешевле подсолнечного. И сырье свое. То есть, его дефицит нам не грозит. А спрос колоссальный! Один только Израиль просит в месяц около 50 контейнеров, а это больше тонны. Мы же продаем лишь 5-6. Товар социально значимый. Приоритет - белорусский покупатель!
Почти 40 тыс. бутылок. Столько масла в сутки уходит с конвейера только на одном столичном предприятии. Здесь, к слову, как и в Шклове, сейчас расширяют штат, чтобы успевать за растущим аппетитом. Уверяют, и подсолнечного, и рапсового сырья на заводе достаточно.
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