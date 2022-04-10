Есть ли в Беларуси дефицит бумаги? Вероника Бута лично убедилась, что поводов для беспокойства нет

Производство здесь круглосуточное и непрерывное. Машина не останавливается даже в праздники.

Несмотря на непростое время, предприятие работает стабильно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы работаем с превышением производственной мощности на 110 %. Мы обеспечены людьми, сырьем, материалами.

Любое санкционное решение, малейшее нарушение логистической цепочки мировой рынок мгновенно испытывает на себе - и страдает в итоге рядовой потребитель. Импортозамещение минимизирует такие потрясения. Этот курс наша страна взяла не сейчас, не год назад, и даже не пять. Практика показала: решение было правильным.В результате, как бы того ни хотели наши "доброжелатели", Беларусь будет и с продуктами питания, и с техникой, и с бумагой. Да, именно офисная и санитарная бумага в последний месяц наделала много шума. Искусственного шума!отправилась в командировку по предприятиям, с чистого листа изучила наши производственные возможности по острым товарным позициям. Такое мало кто мог предположить. Вместо того чтобы скупать гречку или сахар, похоже, стоило стоять в другой очереди. В Беларуси много леса, а значит, сырья, из которого можно произвести бумагу. Тогда откуда такие цены и дефицит? И есть ли у нас антикризисный план? Мы в Шклове - на Заводе газетной бумаги.Ассортимент немалый: бумага газетная, бумага офсетная, та самая, нашумевшая, и основа для облицовочных материалов. Благодаря реализации инвестпроекта, открылись хорошие возможности.