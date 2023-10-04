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"Есть место и молодежным послам, и партнерской группе" - эксперт рассказал о структуре Совета по устойчивому развитию
Беларусь - один из мировых лидеров в достижении Целей устойчивого развития. Почти 80 % обязательств выполнено. Об архитектуре управления процессом достижения ЦУР в Беларуси, и о том, какие госорганы и организации входят в систему управления в ток-шоу "Экономическая среда" рассказал заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, д.э.н., профессор Валерий Бельский.
"Для Беларуси цели устойчивого развития - дело органичное. Безусловно, нам интересно, как мы выглядим на фоне других, и мы можем себя в хорошем смысле рекламировать. Для того, чтобы это делать системно, работа координируется. С такой целью создан Совет по устойчивому развитию, он объединяет 38 органов государственного управления и местного самоуправления, 5 секторальных групп, которые занимаются вопросами экономики, социального развития, образования. Важно, что уровень представительства в Совете по устойчивому развитию весьма высокий, потому что это, как правило, заместители руководителей, хотя часто принимают участие в работе и сами руководители. Есть также место и молодежным послам, и партнерской группе", - сказал Валерий Бельский.
Важным моментом, по словам Национального координатора по достижению ЦУР, является разработка национальной стратегии устойчивого развития. "Сейчас организуется работа по разработке следующей итерации национальной стратегии, которая в дальнейшем разворачивается в пятилетние программы и в годичные планы".
Фото: pexels.com
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