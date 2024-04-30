Товарооборот между Беларусью и Египтом в 2023 году составил около $100 млн - Головченко

За первые два месяца этого года товарооборот между Беларусью и Египтом вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на расширенной встрече с премьер-министром Арабской Республики Египет Мустафой Мадбули, сообщаетБЕЛТА.

"Наш товарооборот в прошлом году составил около $100 млн, что, конечно, не соответствует тому потенциалу, который имеется. Действительно, есть ряд факторов, которые оказывают давление на наши экономические связи. Они связаны и с незаконными мерами экономического давления на Беларусь, и с разрушением мировых логистических и финансовых цепочек", - обратился к своему египетскому коллеге Роман Головченко.

Вместе с тем, добавил премьер-министр Беларуси, не следует ссылаться на эти трудности. Правительствам двух стран необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы закрепить положительные тенденции. "Они имеются. За первые два месяца этого года товарооборот между Беларусью и Египтом вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул глава правительства Беларуси.