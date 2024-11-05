"Это временное явление" - Головченко рассказал о том, что происходит с валютами

Вторую неделю доллар укрепляется к белорусскому рублю, в программе "Главный эфир" попросили прокомментировать ситуацию премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Глава правительства отметил, что не видит никакой напряженности в этом вопросе. Экономическая политика, которая проводится в Беларуси, вселила в людей уверенность в белорусском рубле. "Об этом говорит и устойчивый рост наших депозитов в банковской системе, как физических лиц, так и юридических. Чего не было очень долгое время, - обратил внимание премьер-министр. - Одновременно сокращаются депозиты в иностранной валюте, т.е. люди переводят депозиты в иностранной валюте в депозиты в нашей национальной валюте".

Также Роман Головченко подчеркнул, что очень важна динамика на рынке покупки и продажи валют. "В 2023-2024 годах население и бизнес выступают чистыми продавцами валюты. Это помогает увеличивать золотовалютные резервы государства, которые сегодня находятся на безопасном уровне - превышают 8 млрд долларов США в эквиваленте", - сказал он.

Роман Головченко:

"То, что сейчас происходит, это временное явление, которое связано со многими внутренними и внешними факторами. На фоне прихода или объявления итогов президентских выборов в США, где избранный президент продекларировал лозунг в очередной раз сделать Америку великой. Такие посылы, конечно, воздействуют на международный финансовый рынок, все ожидают, что доллар будет более сильным. Соответственно, фьючерсы валютные уже учитывают эту поправку. Они вполне потом могут отыграть назад. Это, я бы сказал, пока больше эмоциональные решения влияют на инвесторов".

"С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически девальвировался немного к доллару США, - пояснил премьер. - Но я подчеркну, что все время до этого белорусский рубль укреплялся к американской валюте. А для нас самое главное сейчас все-таки российский рубль и китайский юань. Это валюта наших основных торговых партнеров и тех дружественных стран, которые с нами рассчитываются в этой валюте".