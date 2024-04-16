"Это не для потехи было создано". Лукашенко высказался о качестве отечественных семян на примере президентского поля

Семена отечественной селекции могут обеспечивать высокую урожайность, но главное - жестко следовать технологиям возделывания тех или иных культур. Тема эффективности отечественных семян в сравнении с импортными поднималась на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, сообщает БЕЛТА.



Высказать экспертное мнение насчет урожайности попросили председателя Горецкого райисполкома Михаила Гулого. Речь, в частности, шла о гибридах кукурузы.



"Наши отечественные сорта в чем-то уступают. Но если бы не было сейчас этих гибридов белорусских, мы бы просто остались без кормов. Потому что не все сельскохозяйственные организации могут закупить импортные гибриды. Они превышают по цене по некоторым моментам в 10 раз. И требуют стопроцентной предоплаты. Белорусские значительно дешевле. И для предприятий среднего уровня, несомненно, нужно заниматься только гибридами белорусской селекции", - сказал руководитель района.



Александр Лукашенко в этой связи также высказался об опыте возделывания различных культур на так называемом президентском поле. Это порядка 350 га на стыке Витебской и Могилевской областей.



"Это не для потехи было создано. Все, что ученые предлагают, мы опробовали там. В том числе и кукурузу отечественных сортов и импортные семена высевали, - отметил глава государства. - То, что касается других бобовых - и горох, и люпин разных сортов. Рядом в Витебской области сеяли люцерну... Я хотел сам убедиться, как же оно. Я вам должен сказать: если соблюдать технологии, то нет смысла покупать импортные семена. И кукурузы, и других".



"Если сеять абы как, вот тогда будут обиды и жалобы", - заметил Президент.



При этом Александр Лукашенко подтвердил, что действительно урожайность отдельных импортных сортов кукурузы может быть выше. В этом Президент лично убедился в ходе одной из рабочих поездок по западным районам страны.



"Ну так мы приняли тогда решение: давайте договоримся, что 80 % (от потребности. - Прим. ред.) мы будем закупать собственных (если по кукурузе). А 20 % по импорту - высокопроизводительные, хорошие предприятия, которые умеют работать. То и не жалко, что они там закупят. Притом они деньги не просят. А самое главное, все окупается. Если они вложили денег прилично в закупку семян кукурузы, так они сполна окупили. То есть решение здесь принято. Но главное - это технологии", - сказал глава государства.



"Есть хорошие сорта, есть хорошие гибриды, есть хорошая техника", - подчеркнул белорусский лидер.

