Это не должно безнаказанно пройти - Лукашенко об "отжиме" белорусской доли в порту Клайпеды

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принять меры в связи с тем, что белорусская сторона была фактически лишена собственности в клайпедском порту. Соответствующее заявление он сделал на совещании по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции, пишет БелТА.



Глава государства обратил внимание, что помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде. Как известно, с 2013 года "Беларуськалий" является собственником 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов ВКТ.



"Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - обратился Александр Лукашенко к участникам совещания.



"Отжали", - уточнил премьер-министр Роман Головченко.



"Это не должно безнаказанно пройти, - подчеркнул Президент. - Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали" (речь о санатории "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. - Прим. БелТА), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра".