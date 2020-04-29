Этот сезон обещает быть богатым на урожай картофеля

По расчетам специалистов, в этом году белорусские сельхозпредприятия, а также фермерские хозяйства соберут более миллиона тонн второго хлеба. Значительную часть объема выращивают в Минской области, где картофеля посажено уже более половины.



А вот с необычной, но очень результативной технологией посадки в Логойском районе ознакомился Алексей Кондратенко. Посадочный материал - это половина будущего успеха. Линия по сортировке картофеля в эти дни работает на всех парах. Накануне в цеху сформировали заказ на посадку такого суперраннего сорта, как "ла перла", сегодня есть спрос на "родригу". 200 тонн картофеля с таким названием хватит для того, чтобы засадить 50 гектаров.







Максимум комфорта для картофеля

Грузовики с клубнями для посадки отправляются в поля крестьянско-фермерского хозяйства "Цнянские экопродукты". А уже там их загружают в бункеры сеялок. Для посадки картофеля благоприятствует и погода: это оптимальная температура почвы, примерно плюс 8, а еще легкий и такой необходимый дождь. Влаги в самый раз. Но прежде чем сеялки выйдут работать, другая техника нарежет гребни. Дальше за работу берутся тракторы в тандеме с сепараторами: время убирать с полей камни. А их в Логойском районе много. В результате картофель получает максимально комфортные условия для заселения. Возвращаемся на поле, где техника сажает картофель. Камней нет, гребни на месте, можно формировать будущий урожай. И здесь все непросто: в одном действии сразу несколько процессов.





Ждем первый урожай картофеля