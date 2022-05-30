3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Евразийская ассоциация интернет-торговли создается в ЕАЭС
Евразийская ассоциация интернет-торговли создается в ЕАЭС на базе ведущих страновых ассоциаций. Площадка призвана на основе саморегулирования вырабатывать правила для своих участников, а также защищать интересы граждан и предпринимателей. Так, формируются универсальные подходы функционирования единого рынка. По данным ЕЭК, электронная торговля в ЕАЭС показывала устойчивый рост последние несколько лет. В 2020 году она составила около 502 млн долларов, а в 2021 году уже превысила $780 млн.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов