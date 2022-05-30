Евразийская ассоциация интернет-торговли создается в ЕАЭС на базе ведущих страновых ассоциаций. Площадка призвана на основе саморегулирования вырабатывать правила для своих участников, а также защищать интересы граждан и предпринимателей. Так, формируются универсальные подходы функционирования единого рынка. По данным ЕЭК, электронная торговля в ЕАЭС показывала устойчивый рост последние несколько лет. В 2020 году она составила около 502 млн долларов, а в 2021 году уже превысила $780 млн.