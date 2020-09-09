Стабильное развитие позволяет удерживать в такое непростое время и достойное место на рынке. Сегодня Евразийская экономическая комиссия озвучила цифры, как пандемия повлияла на поставки продукции на общий рынок ЕАЭС. Так вот, падение коснулось нашей страны в меньшей степени! В целом, сокращение объемов торговли затронуло все страны интеграции. За полугодие наторговали на 24 миллиарда долларов. И это на 14% меньше, чем в прошлом году. Из этой суммы доля Беларуси - 6 с половиной миллиардов. Столько составил наш экспорт на евразийский рынок. Темпы падения вдвое меньше, чем средние по интеграции - лишь около 6%.



Самое глубокое падение у Кыргызстана - на четверть. Армения упала на 18%, Казахстан - на 20. У России сокращение поставок не столь критично - на 16%. Впрочем, переломным в статистике стало это лето. Уже в июне отмечен рост торговых потоков внутри союза. Лишь за месяц - плюс почти 15%!



Беларусь активно использует рынок ЕАЭС. Наши поставки - это четверть всей евразийской торговли. Больше всего удается заработать на экспорте сыров и творога - почти миллиард долларов! Немногим уступают грузовые машины. Замыкают тройку белорусское молоко и сливки.



