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Евразийская экономическая комиссия озвучила цифры, как пандемия повлияла на поставки продукции на общий рынок ЕАЭС
Стабильное развитие позволяет удерживать в такое непростое время и достойное место на рынке. Сегодня Евразийская экономическая комиссия озвучила цифры, как пандемия повлияла на поставки продукции на общий рынок ЕАЭС. Так вот, падение коснулось нашей страны в меньшей степени! В целом, сокращение объемов торговли затронуло все страны интеграции. За полугодие наторговали на 24 миллиарда долларов. И это на 14% меньше, чем в прошлом году. Из этой суммы доля Беларуси - 6 с половиной миллиардов. Столько составил наш экспорт на евразийский рынок. Темпы падения вдвое меньше, чем средние по интеграции - лишь около 6%.
Самое глубокое падение у Кыргызстана - на четверть. Армения упала на 18%, Казахстан - на 20. У России сокращение поставок не столь критично - на 16%. Впрочем, переломным в статистике стало это лето. Уже в июне отмечен рост торговых потоков внутри союза. Лишь за месяц - плюс почти 15%!
Беларусь активно использует рынок ЕАЭС. Наши поставки - это четверть всей евразийской торговли. Больше всего удается заработать на экспорте сыров и творога - почти миллиард долларов! Немногим уступают грузовые машины. Замыкают тройку белорусское молоко и сливки.
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