Евразийский банк развития готов вложить в белорусскую экономику порядка $ 1 млрд в ближайшие 5 лет

Один из крупнейших инвесторов - Евразийский банк развития - готов вложить в белорусскую экономику порядка миллиарда долларов в ближайшие 5 лет. Об этом нашему телеканалу рассказал глава финансового учреждения Николай Подгузов. При этом при большом количестве качественных проектов эта сумма может вырасти. В нынешних реалиях банк актуализировал приоритеты. Это финансирование проектов в сфере энергетической и продовольственной безопасности, а также логистическая инфраструктура, чтобы снизить издержки и насытить евразийский рынок собственными продуктами.