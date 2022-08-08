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Евразийский банк развития готов вложить в белорусскую экономику порядка $ 1 млрд в ближайшие 5 лет
Один из крупнейших инвесторов - Евразийский банк развития - готов вложить в белорусскую экономику порядка миллиарда долларов в ближайшие 5 лет. Об этом нашему телеканалу рассказал глава финансового учреждения Николай Подгузов. При этом при большом количестве качественных проектов эта сумма может вырасти. В нынешних реалиях банк актуализировал приоритеты. Это финансирование проектов в сфере энергетической и продовольственной безопасности, а также логистическая инфраструктура, чтобы снизить издержки и насытить евразийский рынок собственными продуктами.
Евразийский банк развития активно работает над концепцией единой товаропроводящей сети. Спроектировать систему рассчитывают в течение года.
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