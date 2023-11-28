Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси - на 3,8 % по итогам января-октября (после 3,5 % за январь-сентябрь). Об этом говорится в кратком макрообзоре банка. Промышленность по-прежнему является одним из основных драйверов роста (прирост на 8 % за 10 месяцев года). Рост ВВП поддерживается сохраняющимся расширением внутреннего спроса, розничный товарооборот вырос на 15 %, говорится в обзоре. Эксперты банка отметили: экономика Беларуси демонстрирует высокие темпы восстановления после спада в минувшем году, что свидетельствует об адаптации к внешним ограничениям и о стимулировании со стороны внутренней экономической политики.