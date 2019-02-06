Евразийский банк развития подписал меморандум о сотрудничестве с парком "Великий камень"

Новые финансовые возможности для "Великого камня". Сегодня Евразийский банк развития подписал меморандум о сотрудничестве с Китайско-белорусским индустриальным парком. Международное финансовое учреждение присоединится к высокотехнологичному проекту - на развитие инфраструктуры парка планируется привлечь около 300 миллионов евро. Самым значительным проектом станет строительство высокоскоростной магистрали, которая свяжет столицу с индустриальным парком и аэропортом.

