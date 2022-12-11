Евразийский банк развития наращивает инвестиционный портфель

Воплощать в жизнь многие планы на пространстве Евразии помогает Евразийский банк развития - один из ведущих в регионе. Наш давний партнер и инвестор важнейших инициатив в промышленности и энергетике. А в нынешнее турбулентное время - еще и надежное финансовое плечо, которое помогает замещать инвестиции международных институтов, приостановивших свою работу в Беларуси.

Евразийский банк развития стоит на своем! Не только не отказываясь от своих обязательств, но и наращивая инвестиционный портфель. Мы не будем детально говорить о том, что сделано и что еще впереди. Скажем одно: Беларусь ценит тех, кто работает на благо развития региона, а не в угоду политикам, готовым жертвовать прогрессом и благосостоянием миллионов.