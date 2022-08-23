Евразийский межправсовет пройдет 25-26 августа в Кыргызстане - какая повестка?

Заседание Евразийского межправсовета пройдет 25-26 августа в Кыргызстане. Встреча пройдет в очном формате. Главы правительств рассмотрят ход подготовки договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС. Также Евразийская экономическая комиссия доложит о работе по созданию и внедрению механизмов финансирования промышленной кооперации.

К слову, заседание Совета ЕЭК уже состоялось. Один из итогов - принят проект протокола, который продлевает регистрацию медизделий по национальным правилам.

И свежая статистика ЕАЭС: инфляция в июне осталась на уровне мая. Во всех странах выросла среднемесячная заработная плата. Также наблюдался приток прямых иностранных инвестиций в экономики Армении, Казахстана и Беларуси.