3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Евразийский межправсовет пройдет 25-26 августа в Кыргызстане - какая повестка?
Заседание Евразийского межправсовета пройдет 25-26 августа в Кыргызстане. Встреча пройдет в очном формате. Главы правительств рассмотрят ход подготовки договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС. Также Евразийская экономическая комиссия доложит о работе по созданию и внедрению механизмов финансирования промышленной кооперации.
К слову, заседание Совета ЕЭК уже состоялось. Один из итогов - принят проект протокола, который продлевает регистрацию медизделий по национальным правилам.
И свежая статистика ЕАЭС: инфляция в июне осталась на уровне мая. Во всех странах выросла среднемесячная заработная плата. Также наблюдался приток прямых иностранных инвестиций в экономики Армении, Казахстана и Беларуси.
Фото: БелТА
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов