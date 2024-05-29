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Евразийскому экономическому союзу исполняется 10 лет
29 мая Евразийскому экономическому союзу исполняется 10 лет. Договор о его образовании был подписан 29 мая 2014 года. Сейчас в составе ЕАЭС 5 стран: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения. Еще три страны - Молдова, Узбекистан и Куба - имеют статус наблюдателей. К юбилею страны-участницы подошли с определенными достижениями. К примеру, совокупный ВВП за 10 лет увеличился без малого вдвое. Сейчас это 2,5 трлн долларов. Почти в два раза вырос и объем взаимной торговли.
Основные принципы союза - пять свобод: передвижения товаров и услуг, рабочей силы, капиталов и знаний. Это значит, что жители стран могут свободно ездить друг к другу в гости, работать, учиться, вести бизнес. ЕАЭС выходит и за рамки "пятерки". Подписаны меморандумы о сотрудничестве с рядом других стран. Зона свободной торговли действует с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией.
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