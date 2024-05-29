29 мая Евразийскому экономическому союзу исполняется 10 лет. Договор о его образовании был подписан 29 мая 2014 года. Сейчас в составе ЕАЭС 5 стран: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения. Еще три страны - Молдова, Узбекистан и Куба - имеют статус наблюдателей. К юбилею страны-участницы подошли с определенными достижениями. К примеру, совокупный ВВП за 10 лет увеличился без малого вдвое. Сейчас это 2,5 трлн долларов. Почти в два раза вырос и объем взаимной торговли.