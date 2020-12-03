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Евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел

На торгах 2 декабря доллар подешевел, а европейская и российская валюты ушли вверх. Итак, доллар стоит 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля и 12 копеек. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.

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