На торгах 13 июня евро и юань подешевели, российский рубль и доллар подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 55 копеек, евро - 2,68. За 10 юаней дают 3 рубля 80 копеек и 4 рубля 40 копеек стоят 100 российских.

Торги юанем пользуются большим спросом. С марта на Белорусской валютно-фондовой бирже заключили уже более тысячи сделок. Объем торгов в мае вплотную приблизился к отметке в 500 миллионов юаней. Растет и количество заинтересованных. Сейчас сделки стабильно заключают свыше тридцати участников, среди них есть не только банки, но и юридические лица.