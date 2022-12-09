Евро исключен из валютной корзины Беларуси. Когда решение вступает в силу

Нацбанк Беларуси исключил евро из валютной корзины. Там пояснили, что в последнее время торговые партнеры Беларуси ведут расчеты в основном в нацвалютах. А за счет увеличения товарооборота со странами "евразийской пятерки", прежде всего с Россией, а также Китаем, на первый план выходят российский рубль и китайский юань. При этом расчеты в европейской валюте уменьшились.