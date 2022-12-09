ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Евро исключен из валютной корзины Беларуси. Когда решение вступает в силу

Евро исключен из валютной корзины Беларуси. Когда решение вступает в силу

Нацбанк Беларуси исключил евро из валютной корзины. Там пояснили, что в последнее время торговые партнеры Беларуси ведут расчеты в основном в нацвалютах. А за счет увеличения товарооборота со странами "евразийской пятерки", прежде всего с Россией, а также Китаем, на первый план выходят российский рубль и китайский юань. При этом расчеты в европейской валюте уменьшились.

Решение вступает в силу 12 декабря.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все