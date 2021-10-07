Еврокомиссия назвала причину энергетического кризиса

Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Еврокомиссия считает, что неблагоприятные рыночные условия стали причиной энергетического кризиса в странах Евросоюза. Такая сложная обстановка и создает пики цены. Председатель Еврокомиссии заявила, что в долгосрочной перспективе есть планы повышать инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис, и анонсировала: на следующей неделе представят предложения по реагированию на сложную ситуацию. Тем временем цены на газ в Европе изо дня в день бьют новые исторические рекорды - 1 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты по энергетике заявляют: цены на бирже оторвались от реальности.