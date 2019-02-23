Европейские специалисты помогают решить проблему очистки сточных вод в Бресте

Проблему неприятного запаха и очистки сточных вод в Бресте помогают решить европейские специалисты. Реконструкция очистных сооружений ведется в несколько этапов. Генподрядчик - чешская компания. Сейчас работы близки к завершению. Виктория Потоня поинтересовалась, соответствуют ли пробы местной воды международным стандартам?

Теперь на очистных сооружениях все процессы на мониторах. Диспетчерская - центр управления, где видно, как функционирует комплекс в режиме реального времени на каждом этапе очистки. Пока это только часть компьютерного оборудования, автоматизация продолжается. Реконструкция важного для города объекта ведется не один год на бюджетные средства, гранты и кредиты международных банков. Сточные воды отсюда попадают в трансграничную реку Западный Буг, затем через Вислу в акваторию Балтийского моря. В решении экологического вопроса, чтобы довести очистку воды в Бресте до требований Хельсинкской комиссии, заинтересованы и международные эксперты. Поэтому на смену устаревшим технологиям пришли современные.

Каждые сутки через двухуровневую очистку проходит 80 тысяч тонн воды. Специально построена насосная для сортировки грубых отходов, установлены песколовки, полностью обновляются отстойники и аэротенки. Сейчас работы выполнены на 90 %.

Реконструкцией предусмотрено и снижение уровня специфического запаха в городе, который особенно чувствуется при ветреной погоде. На первичные отстойники устанавливают специальные купола. Такие конструкции на очистительных постройках Беларуси применяются впервые. Уже накрыты две чаши, а всего их будет шесть. Также появятся отдельные фильтры для очистки воздуха.

Генподрядчик - чешская фирма - в Европе построила не один подобный объект. В Беларуси работают впервые. Определенная трудность в том, что работы проводятся на предприятии, деятельность которого беспрерывная. По всей территории высокий уровень грунтовых вод, поэтому строят с учетом и этой особенности.