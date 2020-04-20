Европейский банк реконструкции и развития направит в экономику Беларуси 400 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития оценивает инвестиции в экономику Беларуси в 2020 году на общую сумму 400 миллионов евро. Как сообщили в офисе банка, задачи ЕБРР в Беларуси остаются прежними. Это поддержка частных банков, малого и среднего бизнеса, инфраструктурных проектов. Круг клиентов ЕБРР в Беларуси потенциально может быть расширен, в том числе за счет крупных госпредприятий и госбанков. Напомним, ранееправительство Беларуси запросило у ЕБРР до одного миллиарда долларов на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.



