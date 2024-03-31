Евтухов: Теперь у нас есть единые союзные товары - нет деления на российское и белорусское

За последние годы это был единственный камень преткновения, единственный вопрос, по которому у нас было много споров, но мы это решение нашли, главы наших государств эти подходы согласовали, сказал руководитель российского Минпрома. "Теперь у нас нет деления на российское и белорусское. У нас есть единые союзные товары. Не важно, сколько чьих компонентов, сколько сырья, материалов,агрегатов используется в производстве того или иного продукта. Сделано в Беларуси или в России, если мы подтверждаем, что это только наши производители, то, соответственно, все права, которые в связи с этим возникают и с точки зрения государственных закупок, и с точки зрения доступа к различным мерам поддержки, они будут распространяться на российские и белорусские предприятия. То есть у нас не будет теперь никаких отличий в этом плане", - констатировал Виктор Евтухов.