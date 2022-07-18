Ежедневно на площадке импортозамещения БУТБ фиксируется свыше 300 заявок

На торговой площадке импортозамещения Белорусской универсально-товарной биржи совершено уже порядка 2 тысяч сделок. Ежедневно фиксируется около трех сотен заявок. Напомним, инструмент заработал в конце мая текущего года. Повышенным спросом пользуются стройматериалы, электрооборудование, запчасти и комплектующие к различной технике. И перечень продукции расширяется. Более 90 процентов продавцов - это небольшие частные предприятия. Новая форма поиска деловых партнеров позволяет оперативно и с минимальными рисками находить аналоги санкционных товаров, расширять круг покупателей и выходить на новые рынки сбыта. Все чаще совершают сделки на новой белорусской платформе и российские компании.